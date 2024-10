La Russa: a Milano costruiamo maggioranza coesa, non come giunta Sala

Milano, 11 ott. (askanews) -"Milano noi abbiamo l'ambizione di vederla con un sindaco di centrodestra, sarebbe strano se non fosse così. Ma non deve essere solo un fatto di assemblaggio di voti, come sta avvenendo in questa giunta, che costringe il povero Sala a non poter prendere mai una decisione. Su Israele deve stare attento, su San Siro non se ne parla. Ma non perché lui non ha idea, non lo so perché non lo so che idea abbia certe volte, ma perché è un insieme assemblato di gente. Noi abbiamo l'ambizione opposta, cioè di preparare una maggioranza coesa a Milano, con un programma preciso e su questo programma e su questa coesione poi costruire una maggioranza con un sindaco adeguato".

Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa, a margine del convegno organizzato da Fratelli d'Italia a Milano "Far crescere insieme l'Italia". "Nelle ultime occasioni abbiamo troppo ritardato l'individuazione comune di un candidato sindaco. Mi auguro che questa volta con l'inizio dell'anno nuovo ci sia già una indicazione", ha aggiunto La Russa.