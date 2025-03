La ricerca Google si evolve: AI Overview arriva anche in Italia

Milano, 26 mar. (askanews) - La nuova ricerca di Google arricchita dall'intelligenza artificiale arriva anche in Italia. AI Overview, presentata nel maggio del 2024, è ora disponibile anche in diversi paesi europei in diverse lingue, fra cui l'italiano.

Secondo quanto annunciato da Google, la nuova funzionalità permette di porre in modo semplice domande elaborate ottenendo risposte articolate dall'intelligenza artificiale. A questa replica con modelli linguistici avanzati "in stile chatbot", seguono poi i classici singoli link per approfondire l'argomento.

"Questo crea nuove possibilità per entrare in contatto con siti di notizie, aziende e creatori di contenuti online - sostiene Google - Con AI Overview, le persone utilizzano la ricerca più frequentemente e sono più soddisfatte dei risultati che ottengono".