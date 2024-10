La Rappresentante di lista indaga sulle emotività umane in "Giorni felici"

Milano, 25 ott. (askanews) - "Giorni felici" è il nuovo album de La Rappresentante Di Lista, che segna un'evoluzione nella scrittura e nella composizione del duo formato da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina. Un lavoro dove i sentimenti hanno un ruolo centrale.

"Indagando le emotività umane, i temi che sento sicuramente più intensi dentro di me sono la rabbia e la disobbedienza e una sofferenza e una stanchezza profonda e alle volte un po' di solitudine. Tutto questo però vengo travolta ancora oggi, nonostante tutto, da un amore molto potente, mio personalissimo che mi spinge a non lasciarmi troppo andare. Un bene profondo per dei sentimenti, delle idee, dei modi di vedere la vita che mi fanno venire voglia di cambiare un po' le carte in tavola e di dire di no, di rovinare una serie di feste. E quindi queste cose sono state riversate completamente su questo disco e in questi testi".

Anticipato dai singoli "Paradiso" e "La città addosso" questo lavoro è frutto di costante ricerca musicale con sonorità care ai propri ricordi di crescita e formazione. Tutto ovviamente anche centrato sull'importanza delle esibizioni live.

"Il 4 novembre inizia il tour da Trento che poi va avanti fino a dicembre con le date che sono andate sold out a Palermo. La fortuna di aver registrato un disco con la band è che quando poi fai le prove con gli stessi musicisti c'è un passo avanti. In questi giorni prove stiamo vedendo come le canzoni assumono quasi una nuova dimensione, le stiamo osservando in tre dimensioni. Quello che poi porteremo al nostro pubblico e sarà un bell'incontro".