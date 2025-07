Nasce il veicolo cingolato tech che sfida i ghiacci

Milano, 22 lug. (askanews) - Il meglio della tecnologia italiana sbarca al circolo polare antartico. È una sintesi perfetta tra un cingolato da lavoro e un battipista, dotato delle tecnologie più avanzate, Panther XL, il veicolo creato ad hoc per l'ambiente più difficile al mondo. L'ha ideato e realizzato l'azienda altoatesina Prinoth del gruppo HTI, ed è da poco sbarcato al Polo Sud per supportare l'Istituto Polare Norvegese nel trasporto e nella logistica per potenziare la storica stazione di ricerca a Troll.

Un veicolo unico al mondo, appositamente sviluppato per trainare fino a 10-15 slitte con un peso totale di 150 tonnellate nell'area più difficile del mondo dal punto di vista meteorologico, Panther è dotato di tecnologie utili per fronteggiare il clima estremo: un ampio display touchscreen intuitivo e personalizzabile, i vetri e tergicristalli riscaldati progettati per resistere alle condizioni atmosferiche più avverse. Inoltre, il Panther XL introduce innovazioni sviluppate specificamente per le operazioni polari, tra cui un design della cabina a sospensione integrale per una qualità di guida e un comfort superiori, la dinamica di guida a quattro cingoli per ottimizzare la trazione e la stabilità nonché le funzioni di guida assistita dell'operatore, progettate per supportare gli operatori durante le lunghe percorrenze in condizioni estreme.

La Norvegia ha approvato una commessa da 17 milioni di euro per assicurarsi il cingolato che sfida i ghiacci polari.