La principessa Kate compie 43 anni, la speranza dopo la malattia

Londra, 9 gen. (askanews) - Un compleanno nel segno della speranza, la principessa del Galles Kate Middleton festeggia i suoi 43 anni cercando di voltare pagina dopo un anno turbolento che l'ha vista ritirarsi dalla vita pubblica per malattia.

Negli ultimi tempi la moglie dell'erede al trono William è apparsa in pubblico e secondo le indiscrezioni dei tabloid britannici, dovrebbe intensificare i suoi impegni reali nel 2025 accanto al marito dopo aver annunciato a settembre di aver completato la chemioterapia per un cancro non specificato.

La principessa del Galles solitamente celebra il compleanno circondata dalla famiglia a Norfolk, la ricorrenza cade quasi un anno dopo il ricovero in ospedale per un intervento chirurgico addominale il 16 gennaio 2024.

In questi mesi si sono susseguite speculazioni sulle sue condizioni di salute, per mettere al tacere le voci a marzo aveva rivelato con un videomessaggio su Instagram di essere malata. Questo ha generato una grande emozione e i sudditi si sono stretti attorno alla famiglia reale che doveva fare i conti anche con il tumore di Re Carlo III.

A settembre il nuovo video, in cui ha detto che i nove mesi precedenti erano stati "incredibilmente duri". Accanto a lei William e i loro tre figli, George, 11 anni, Charlotte, 9 anni e Louis, 6 anni, e ora Catherine sembra pronta a tornare sulla scena.