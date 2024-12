La presidente slovena incontra il Gran Maestro dell'Ordine di Malta

Roma, 4 dic. (askanews) - La Presidente della Repubblica di Slovenia, Natasa Pirc Musar, è stata ricevuta oggi a Palazzo Magistrale dal Gran Maestro del Sovrano Ordine di Malta, Fra' John Dunlap. Si tratta della seconda visita all'Ordine di Malta di un Presidente della Repubblica di Slovenia, con cui le relazioni diplomatiche sono state stabilite nel 1992.

Il Gran Maestro ha espresso soddisfazione per l'eccellente stato delle relazioni bilaterali nonché gratitudine per il supporto della Slovenia alle attività promosse dall'Ordine: "Questa visita rappresenta un'opportunità per valorizzare l'importante lavoro portato avanti dall'Associazione Slovena dell'Ordine e dal Corpo di Soccorso OMAS, nel Paese e all'estero. Un impegno che vogliamo consolidare e sviluppare ulteriormente per rispondere ai bisogni sociali, sanitari ed emergenziali delle persone che soffrono", ha detto il Gran Maestro.

Durante l'incontro, la Presidente Pirc Musar ha invitato il Gran Maestro in visita in Slovenia, esprimendo il suo grande apprezzamento per l'impegno umanitario dell'Ordine verso i rifugiati, le vittime di disastri naturali e le persone colpite dalla violenza in tutto il mondo. "Il vostro contributo per ridurre e alleviare le sofferenze è inestimabile, soprattutto oggi che i principi fondamentali di solidarietà e umanità sono messi in discussione in molte parti del mondo", ha dichiarato la Presidente. Ha inoltre reso un omaggio speciale ai volontari che, durante le inondazioni dell'agosto 2023, sono stati tra i primi a intervenire.

Nel corso dei colloqui è stata inoltre menzionata la possibilità di sviluppare una collaborazione nei Paesi africani e, in Slovenia, nell'ambito delle cure palliative.

Guardando alla situazione internazionale, il Gran Maestro e la Presidente slovena hanno condiviso una comune preoccupazione per le situazioni di conflitto, specialmente in Ucraina e in Medio Oriente, concordando sul fatto che la cooperazione multilaterale è il modo più appropriato ed efficace per affrontare le minacce globali.