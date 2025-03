La potenza della musica di Dardust tra i palazzi celesti di Kiefer

Milano, 13 mar. (askanews) - È partito mercoledì sera al Pirelli HangarBicocca tra i I Sette Palazzi Celesti di Anselm Kiefer il tour di Dardust Urban Impressionism, il suo ultimo lavoro al pianoforte uscito l'8 novembre per Artist First e Sony Masterworks (fuori dal 7 marzo la versione deluxe), un album che esplora nuove combinazioni di suoni e contrasti in una sintesi che abbatte i confini tra le arti e unisce musica, pittura impressionista e architettura brutalista. Un concerto unico ed emozionante, che è destinato a rimanere nella storia, le suggestioni visive e musicali connettendosi hanno creato un linguaggio potente e innovativo.

Pianista, produttore e compositore tra i più influenti e premiati, Dardust porta nel live il suo stile personalissimo e innovativo, ridisegnando i confini di classico e contemporaneo e creando atmosfere non convenzionali in un equilibrio perfetto tra pianoforte ed elettronica.

Seconda data italiana domani 14 marzo a Roma nell'Auditorium della Nuvola, l'iconica opera di proprietà di EUR SpA, progettata da Massimiliano Fuksas, per questa tappa la sua musica si intreccerà con le immagini di Franz Rosati, in un audio visual show curato insieme a Videocittà.

Dal 18 marzo al via il tour sui palchi di 10 città europee a partire da Barcellona proseguendo poi con Madrid, Lisbona, Parigi, Bruxelles, Amburgo, Berlino, Praga, Utrecht, Londra.

Il tour è prodotto da Metatron, Vivo concerti, ITB International Talent Booking. I biglietti sono disponibili al seguente link: https://linktr.ee/urbanimpressionism