La polizia sgombera l'accampamento all'UCLA, manifestanti arrestati

Roma, 2 mag. (askanews) - Momenti di forte tensione all'Università della California, a Los Angeles; centinaia di poliziotti in tenuta antisommossa hanno abbattuto le barricate di protesta e hanno iniziato ad arrestare gli studenti che protestavano nell'accampamento all'esterno, smantellando le tende.

Nelle immagini, girate ore dopo, si vedono tende rotte, cartelli e rifiuti a terra dopo lo sgombero.

Da giorni sono esplose le proteste in molti campus degli Stati Uniti per la guerra di Israele contro Hamas a Gaza. Gli studenti, indossando caschi bianchi, hanno incrociato le braccia e si sono schierati di fronte agli agenti, che stavano trattenendo altri manifestanti per portarli via. La polizia ha usato granate stordenti per disperdere la folla. Da un altro lato dell'accampamento, studenti con ombrelli, caschi e scudi di plastica si sono confrontati con la polizia al grido di "Palestina libera!".

L'UCLA ha dichiarato che le lezioni sono sospese anche il 3 maggio a causa dell'"emergenza nel campus" e ha avvertito gli studenti di evitare l'area della protesta. Dal mese scorso i dimostranti si sono riuniti in almeno 30 università statunitensi, spesso erigendo accampamenti di tende per protestare contro l'impennata del numero di morti nella Striscia di Gaza.