La pellicola tech per rendere più belli i pannelli solari

Las Vegas, 15 gen. (askanews) - Una soluzione tech per rendere i pannelli solari esteticamente più belli e quindi più accettabili soprattutto in Italia dove il territorio ha una serie di vincoli per tutelare il nostro patrimonio artistico, storico e paesaggistico. E' quella proposta dalla stratup di Torino Sunspeker che ha realizzato una pellicola adesiva con la quale rivestire i pannelli solari mantenendo una efficienza dell'80% del suo potenziale e offrendo allo stesso tempo una maggiore protezione dagli agenti atmosferici. Come ha spiegato il Cfo di Sunspeker, Alessandro Zerbetto: "Sappiamo tutti che i pannelli solari sono necessari ma, ahimè, sono ancora brutti. Noi realizziamo una pellicola che può essere customizzata, quindi vuol dire anche personalizzata, possiamo ricreare qualsiasi immagine. Questa immagine è replicata su una pellicola che viene applicata sul fronte dei pannelli solari, quindi la parte esposta al sole. Questo permette di renderli appunto belli o comunque personalizzati dal punto di vista estetico e ci permette di aprirci a due mercati", ha sottolineato Cervetto.

"Uno è quello dell'integrazione estetica nell'ambito degli edifici, quindi rendiamo gli edifici più coerenti con quello che è il contesto estetico. Li immaginiamo in prevalenza per tutti quei vincoli che esistono in Italia in particolare su oltre i 40% del territorio che ne limitano l'applicazione. Parliamo di tutti quei vincoli ambientali, architetturali, gli edifici di valore storico, eccetera, eccetera. L'altro mercato importante, è quello dell'advertising, della pubblicità: possiamo rendere il nostro pannello solare con lo sticker in grado di veicolare un messaggio pubblicitario. Questo è ovviamente molto più di interesse all'estero".

Dove ci sono meno vincoli rispetto all'Italia. D'altronde, secondo Zerbetto, l'era dei pannelli solari è appenna iniziata. "Il primo modello di auto prodotto a livello industriale fu la Ford Model T, ed era disponibile in un solo colore, nero. Siamo più o meno allo stesso punto oggi con i pannelli solari. Noi crediamo che da qui a vent'anni i pannelli solari saranno qualcosa che riuscirà ad avere al suo interno anche un elemento estetico. Quindi ognuno si potrà scegliere il pannello solare che si vuole con l'estetica che si vuole", ha concluso.

La pellicola di Sunspeker, realizzata con materiale riciclabile, è stata presentata al Ces 2024 di Las Vegas.