La nuova proposta espositiva di ICA Milano

Milano, 8 apr. (askanews) - Alberto Salvadori, direttore e fondatore di Fondazione ICA Milano, presenta ad Askanews i due progetti espositivi inaugurati ad aprile per all'interno della Milano Art Week 2024.

Il piano terra accoglie la mostra Notizia di Erika Verzutti a cura di Chiara Nuzzi e Alberto Salvadori che include una selezione di diverse opere scultoree realizzate dall'artista brasiliana quasi interamente a Milano tra il 2023 e il 2024. Il titolo della mostra, Notizia, si riferisce al forte impatto che la costante circolazione di informazioni esercita sull'artista e sul suo processo creativo. Partendo dal senso di ansia che Erika Verzutti rintraccia nell'essere esposta a un continuo flusso di dati, negli spazi di Fondazione ICA Milano si dispiegano sculture in bronzo, ceramica, carta e resina evocanti figure totemiche ispirate a elementi del mondo naturale e artificiale, tra cui frutti tropicali, uova e fogli di giornale.

Al primo piano inaugura contestualmente la mostra personale La Casa Dentro di Formafantasma a cura di Alberto Salvadori. La mostra costruisce una delicata riflessione intorno all'idea della casa, esplorata come spazio fisico e come complesso insieme di relazioni umane e tematiche legate all'identità personale e alla memoria collettiva. Partendo dai ricordi legati alle proprie case d'infanzia, popolate da elementi decorativi e oggetti fatti a mano, Formafantasma imposta una lettura critica dei dogmi ideologici ereditati dal Modernismo che identificava nella razionalità e nella sobrietà componenti da promuovere, in antitesi a tensioni ornamentali. Traendo ispirazione dalla propria formazione, Formafantasma sfida il concetto di canone che, nella sua visione mascolina come estensione della razionalità, tende a cancellare dallo spazio abitativo gli elementi sentimentali e le caratteristiche decorative che possono creare una dimensione di domesticità.