La navetta spaziale Starliner di Boeing pronta al volo inaugurale sull'Iss

Cape Canaveral (Florida), 6 mag. (askanews) - Stavolta sembra essere tutto in regola per il lancio inaugurale verso la Stazione Spaziale Internazionale della navetta Starliner della Boeing. La capsula, posizionata su un lanciatore Atlas V di United Launch Alliance (Ula) è già sulla rampa di lancio della base Nasa di Cape Canaveral, in Florida (Usa) per la sua prima missione con equipaggio a bordo destinata alla base orbitante.

Il lancio è previsto per la serata di lunedì 6 maggio 2024, alle 22.34 (quando in Italia saranno le 4.34 di martedì 7 maggio). L'arrivo sulla Iss è previsto, invece, per mercoledì 8 maggio.

I due astronauti protagonisti di questo volo di prova, Butch Wilmore e Sunita Williams sono arrivati a Cape Canaveral nei giorni scorsi a bordo di un jet T-38 della Nasa. Resteranno a bordo dell'Iss per circa una settimana al fine di testare e validare la navetta e i suoi sottosistemi per le missioni di trasporto astronauti da e per la base orbitante, al fianco delle Crew Dragon di Space X e delle Soyuz russe.

"Vi ricordate la famosa frase della missione Apollo 13: il fallimento non è un'opzione - ha detto Butch Wilmore - questo non ha nulla a che fare specificamente con Boeing o con questo programma. Sono tutte cose che facciamo nel volo spaziale umano. Quindi questo non è più né meno importante di qualsiasi altra cosa stiamo facendo, semplicemente è la cosa più importante che stiamo facendo adesso".

Il volo inaugurale verso la Iss della Starliner è stato più volte rimandato a causa di ritardi e problemi nello sviluppo della navetta. Tuttavia, si tratta di un momento atteso con impazienza dalla stessa Nasa che non nasconde l'importanza di avere, finalmente, a disposizione un secondo veicolo spaziale americano - oltre alle Crew Dragon di Sapce X - per il programma di voli da e per la Stazione Spaziale.