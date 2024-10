La Musica italiana "Per la pace - Live contro le guerre"

Milano, 15 ott. (askanews) - Il 23 ottobre la musica italiana si unisce all'Unipol Forum di Milano, Assago, per uno straordinario concerto di solidarietà: "Per la pace - Live contro le guerre", un evento benefico volto a sensibilizzare il pubblico sull'urgenza di promuovere la pace e sostenere chi soffre a causa delle emergenze umanitarie causate dai conflitti.

Sul palco: Fiorella Mannoia, Alessandra Amoroso, Annalisa, Brunori Sas, Elisa, Elodie, Emma, J-Ax, Madame, Ermal Meta, Francesca Michielin, Fabrizio Moro, Piero Pelù, Giuliano Sangiorgi, Rose Villain.

Attraverso le loro voci, le artiste e gli artisti italiani, si faranno portavoce di un messaggio universale: la pace è un diritto di tutti, e ciascuno di noi può fare la differenza.

"Per la pace - Live contro le guerre" non sarà solo un concerto, ma un grido d'unione contro la violenza e l'indifferenza. L'evento sarà un'importante testimonianza di come la musica sia uno strumento universale di solidarietà, un veicolo di cambiamento sociale e sensibilizzazione. Proprio quando rischiamo di abituarci alle guerre, non dobbiamo smettere di parlare di pace e di sperare in un mondo migliore, fondato su comprensione, dialogo e aiuto reciproco.

Il ricavato dall'evento, al netto dei costi di produzione, verrà devoluto a Emergency e Medici Senza Frontiere per la risposta sanitaria all'emergenza nella striscia di Gaza.

Le prevendite sono disponibili su Ticketone e nei punti vendita abituali.

Gli utilizzi di tutte le risorse economiche raccolte nell'ambito di "Per la pace - Live contro le guerre", verranno rendicontati e comunicati nella totale trasparenza.