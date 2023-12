La musica di Ultimo illumina i quartieri spagnoli di Napoli

Napoli, 5 dic. (askanews) - Ultimo festeggia a Napoli l'uscita del nuovo singolo "Occhi lucidi" con una speciale performance al foqus - Fondazione quartieri spagnoli Onlus. Nuovo inedito del cantautore romano, al secolo Niccolò Moriconi, che ancora una volta sorprende con un brano di grande impatto e forte emotività.

"Siamo fatti tutti un po' così: occhi forti e cuori fragili", canta Ultimo in questa ballad potentissima, accompagnata dal videoclip ufficiale (diretto da Younuts! - Antonio Usbergo e Niccolò Celaia - e prodotto da Maestro & Think Cattleya), dove al suo fianco compare come guest d'eccellenza l'ttrice Maria Esposito, la Rosa Ricci della nota serie Mare Fuori, uno dei personaggi più amati e di successo.

Niccolò ha scelto il Foqus, cuore pulsante dei Quartieri Spagnoli, per dimostrare tutta la sua vicinanza a una realtà che sa bene cosa vuol dire sentirsi "ultimi", una realtà fatta di giovani a cui viene data nuova luce verso un futuro illuminato e lontano dalla strada, e a cui l'Artista ha scelto di dare tutto il suo sostegno attraverso una particolare iniziativa che accompagnerà tutte le festività, invitando la città a portare in custodia i suoi sogni, entrando a conoscere e toccare con mano proprio una di quelle che si possono definire "terre degli Ultimi".

Foqus - Fondazione Quartieri Spagnoli onlus, è un progetto di rigenerazione urbana nei Quartieri Spagnoli di Napoli, promosso e realizzato da imprese e privati, che promuove nuove imprese e auto-imprenditorialità, nuova occupazione (in settori di alta qualificazione e nuove professionalità) e insediamento di imprese e istituzioni pubbliche e private (di formazione, istruzione, servizi alla persona e alla città) che trasformano e rinnovano le funzioni e la destinazione dei 10.000 mq dell'ex Istituto Montecalvario.

Niccolò sale sul palco della Corte del FOQUS introdotto dalle parole di Renato Quaglia, direttore della struttura, deus ex machina dietro al progetto a cui si dedica interamente da anni:

Ultimo è salito sul palco davanti alle centinaia di fan che si sono radunati nella Corte, a cui ha dedicato piano e voce un'emozionante interpretazione del nuovo singolo, Occhi lucidi, oltre a Vieni nel mio cuore, La stella più fragile dell''universo e il suo finale da concerto, Sogni appesi, brano scritto a 15 anni con il desiderio di conquistare il mondo fuori, che Niccolò canta insieme al pubblico per infondere a tutti la convinzione di potercela fare, ognuno nel proprio sogno. Su queste note lascia tra gli applausi le mura del Foqus, gremite anche all'esterno, e che da oggi brillano di altra luce.