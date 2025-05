La moto volante di Star Wars è realtà e vola in cielo

Milano, 5 mag. (askanews) - Gli appassionati di Star Wars avranno un deja vu con la "superbike per i cieli", come è stata definita dal suo inventore questa moto volante che tanto ricorda i mezzi che fuggono tra le foreste della Luna di Endor nel "Ritorno dello Jedi".

In sella alla moto c'è il suo creatore, l'ingegnere polacco Tomasz Patan che ha testato e presentato Volonaut Airbike attraverso i canali social della sua società. Si tratta di un velivolo a propulsione jet, che decolla e atterra in verticale, progettato per trasportare una persona con velocità fino a 200 chilometri orari.

Il sistema di stabilizzazione proprietario dell'Airbike, potenziato da un computer di bordo, garantisce il volo stazionario automatico e la facilità di controllo per il pilota.

"L'esclusiva posizione di guida con visuale libera a 360 gradi aiuta il pilota a fondersi rapidamente con il mezzo volante e offre una sensazione di completa libertà", è scritto sul sito di Volonaut che ha deciso di lanciare la nuova creatura spaziale in occasione dello Star Wars Day.

Grazie alle dimensioni estremamente compatte e all'assenza di eliche rotanti, l'Airbike può attraversare facilmente la maggior parte degli spazi ristretti. Airbike è 7 volte più leggera di una normale motocicletta grazie all'utilizzo di materiali avanzati in fibra di carbonio e alla stampa 3D. Il progetto è appena uscito dallo sviluppo in modalità "stealth". Resta da capire se e quando la "speeder bike" di Star Wars potrà volare davvero sul pianeta Terra.