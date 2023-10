La mostra "Pasolini 22-22" a Giffoni fino all'8 gennaio

Roma, 25 ott. (askanews) - Resterà aperta fino al prossimo 8 gennaio, presso la Giffoni Multimedia Valley, la mostra "Pasolini 22-22". La collettiva, con giovani artisti che si lasciano ispirare dalla poetica di una delle figure più importanti del nostro Novecento, rientra tra le attività di Pier Paolo Pasolini: i suoi "100" volti, progetto pensato da Giffoni in occasione del centenario della sua nascita, con il sostegno della presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni.

Dopo le tappe di Murcia, di San Giovanni a Piro presso il museo Ortega, di Cerreto Sannita e di Bacoli, a Giffoni la mostra è stata visitata da centinaia di studenti della Campania presenti anche per assistere alla proiezione dei film "Accattone", che ha segnato il debutto di Pasolini alla regia, oltre che per poter toccare con mano la forza espressiva delle opere in esposizione, tutte legate per ispirazione alla poetica del grande intellettuale italiano.

Gli studenti, provenienti dall'IIS Gian Camillo Glorioso di Giffoni Valle Piana, dal Liceo Scientifico e delle Scienze Umane Cantone e dal Liceo Serao, entrambi di Pomigliano d'Arco, sono stati accolti presso la Sala Blu della Multimedia Valley da Jacopo Gubitosi, direttore generale di Giffoni: "L'occasione è utile per farvi conoscere il nostro mondo, il mondo di Giffoni che dà la possibilità ogni anno di venire a contatto con nuove esperienze culturali e offre nuove opportunità di scambio e di confronto. Il progetto dedicato a Pasolini rientra proprio tra queste occasioni di conoscenza e crescita" ha detto.

Marco Cesaro, responsabile del dipartimento Progetti Speciali di Giffoni ha aggiunto: "Fino a gennaio l'esposizione resterà aperta a chiunque abbia voglia di avvicinarsi al mondo di Pasolini attraverso le opere di artisti che si sono lasciati ispirare dalla sua poetica e dalla sua visione dell'arte e della vita. Fino al 15 dicembre, invece, continueremo con le proiezioni, i talk, gli spettacoli del ricco calendario che abbiamo messo a punto per questo progetto".

"Pasolini 22-22" si caratterizza per una fruttuosa collaborazione tra Italia e Spagna. Ha avuto in quasi due anni di vita un carattere itinerante che ha consentito a migliaia di visitatori di apprezzare stili e linguaggi diversi accomunati dalla figura di Pasolini come fonte di ispirazione e di riflessioni. Attraverso la creatività e la sensibilità di giovani pittori si mettono su tela le emozioni, i chiaroscuri di un personaggio sempre in bilico come Pier Paolo Pasolini è stato tra innovazione artistica e dissacrante originalità. L'obiettivo è quello di far scoprire e riscoprire gli aspetti meno noti della poliedrica attività artistica di Pasolini.

Enzo Trepiccione, curatore dell'esposizione, insieme a Marcello Gallo, ha spiegato: "Con questa mostra abbiamo affrontato tutta la produzione artistica di Pasolini, da quella cinematografica fino a quella poetica e letteraria. Siamo partiti dalla Spagna, da Murcia, e poi abbiamo avuto altre tappe che ci hanno consentito di dialogare ed interagire con altri artisti ed altre esperienze culturali. Ogni tappa ci ha dato la possibilità di scoprire cose nuove, segmenti inediti della vita e dell'opera di Pasolini in una continua attività di crescita culturale ed artistica, tutto legato a quella creatura angelica ed indifesa, così come lo definì De Filippo, che Pasolini è stato".

La collettiva ospita opere di Luz Banòn, Deborah Napolitano, Enzo Trepiccione, Claudia Buttignol, Carlo De Lucia, Alejandro Torres, Virginia Bernal, Salvador Torres, Kraser, Cesare Serafino, Lucio Afeltra, Vittorio Vanacore, Simon Ostan Simone, Manuel Perez. Pier Paolo Pasolini: i suoi "100" volti continua il prossimo 7 novembre con la proiezione di Mamma Roma con l'interpretazione di Anna Magnani. Seguirà il laboratorio di scrittura creativa tenuto da Alfonso Tramontano Guerritore.