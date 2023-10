La Lega contro la giudice Apostolico: "Fu tra i contestatori della Diciotti"

Milano, 5 ott. (askanews) - Fa discutere il video postato sui social dal vicepremier e ministro per le Infrastrutture Matteo Salvini che mostrerebbe - secondo il ministro - "volti familiari".

Il volto in questione sarebbe quello della giudice di Catania Iolanda Apostolico, balzata agli onori delle cronache a fine settembre per aver deciso di non confermare il fermo di alcuni migranti non applicando, di fatto, il decreto del governo Meloni che prevede il trattenimento dei richiedenti asilo nei Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr).

"25 agosto 2018, Catania, io ero vicepremier e ministro dell'Interno - ha scritto Matteo Salvini su X - L'estrema sinistra manifesta

per chiedere lo sbarco degli immigrati dalla nave Diciotti: la folla urla 'assassini' e 'animali' in faccia alla polizia. Mi

sembra di vedere alcuni volti familiari".

La Lega poi ha alzato il tiro, innanzitutto attraverso una nota del deputato catanese Anastasio Carrà che ha scritto: "Sono certo di riconoscere la magistrata di Catania Iolanda Apostolico, che in quel 25 agosto 2018 era su un molo del porto catanese durante la manifestazione dell'estrema sinistra. La folla gridava assassini e animali in faccia alla polizia per chiedere lo sbarco degli immigrati dalla nave Diciotti. Mi rivolgo pubblicamente alla dottoressa: mi può smentire"?

Altre voci dal Carroccio hanno invocato l'intervento del ministro Nordio a garanzia della terzietà e l'imparzialità dei magistrati. Dalla giudice, per ora, nessuna replica. l'Anm di Catania ha fatto sapere che valuterà assieme alla stessa interessata se e come intervenire. Nel video in questione, in cui molti manifestanti gridano e si rivolgono ai poliziotti in modo molto concitato, la persona indicata da Carrà come la giudice Apostolico non appare in realtà in atteggiamenti di contestazione. In prima fila davanti ai poliziotti, osserva silenziosamente, in una posizione che appare quasi intermedia fra polizia e manifestanti.

