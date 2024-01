Milano, 27 gen. (askanews) - Nella Giornata della memoria è stata conferita la laurea magistrale honoris causa in Scienze storiche alla senatrice a vita Liliana Segre da parte dell'Università degli Studi di Milano. La cerimonia, che si inserisce nell'ambito dei progetti del programma "La Statale per la memoria", si è tenuta nell'aula magna della sede di via Festa del Perdono 7. Nelle immagini il momento della proclamazione e del conferimento del diploma tra gli applausi dei presenti.