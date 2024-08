La giovane Paetongtarn Shinawatra eletta premier della Thailandia

Bangkok, 16 ago. (askanews) - Il parlamento thailandese ha eletto Paetongtarn Shinawatra, leader trentasettenne del partito di governo Pheu Thai, come primo ministro, due giorni dopo che Srettha Thavisin è stato rimosso dalla carica di Premier per ordine della Corte Costituzionale.

Paetongtarn è la figlia più giovane dell'ex primo ministro e miliardario Thaksin Shinawatra. L'esponente politica ha ottenuto il sostegno di oltre 250 membri della Camera bassa, raggiungendo la maggioranza necessaria di voti. L'opposizione non ha presentato nessun candidato.

È la leader più giovane nella storia della Thailandia come monarchia costituzionale e la seconda donna premier dopo sua zia Yingluck ed è il terzo membro dell'influente ma controverso clan alla guida del Paese. Paetongtarn Shinawatra spera di evitare il destino di suo padre e di sua zia, entrambi estromessi dall'esercito come Primo Ministro durante una lotta di potere ventennale tra Thaksin e l'establishment conservatore filo-militare e filo-realista del regno.

"In questo momento mi sento molto onorata e molto felice. Spero davvero di poter far sentire le persone sicure, di migliorare la qualità della vita e di dare potere a tutti i thailandesi", ha detto ai giornalisti. "Ho deciso che era giunto il momento di fare qualcosa per il Paese e il partito".

L'ex primo ministro Srettha è stato destituito dalla Corte per aver violato la costituzione nominando un ex detenuto nel suo gabinetto. Oltre alla rimozione di Srettha, la corte ha anche ordinato a tutto il gabinetto di dimettersi.