La Francia alle prese con i falsi allarme bomba e la tensione

Parigi, 19 ott. (askanews) - Versailles è stata evacuata tre volte in pochi giorni a causa di falsi allarmi bomba. Stazioni e aeroporti di Francia chiusi per lo stesso motivo così come scuole e altri obiettivi sensibili. Da quando è riesploso il conflitto in medioriente e dopo l'attentato a Bruxelles, in Francia si sono moltiplicati i falsi allarme bomba.

Il livello di allerta, anche per le molte manifestazioni, è stato alzato ma il governo cerca anche di evitare il panico tra la popolazione e anche l'effetto "al lupo, al lupo".

Il ministro della Difesa Éric Dupond-Moretti, in visita in un carcere ha lanciato un messaggio chiaro contro quelli che lui ha chiamato "piccoli buffoni", che lanciano false minacce di bombe.

"In questo periodo difficile che stiamo attraversando, voglio dire che abbiamo bisogno di unità. Abbiamo bisogno di armonia. Dobbiamo unirci. E questi piccoli burloni, questi piccoli burattini che si divertono con queste false minacce, saranno trovati e saranno puniti. Le pene detentive previste dal codice penale sono ovviamente pene pesanti, tre anni di reclusione." ha detto il ministro della Difesa, che poi ha chiesto ai pubblici ministeri di essere molto reattivi, di essere fermi e perseguire sistematicamente atti di apologia del terrorismo o delle espressioni antisemite.

Al momento in Francia ci sono quasi 300 procedimenti già in corso. 33 persone sono già state condannate, alcune alla reclusione.