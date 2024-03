Mosca, 1 mar. (askanews) - Le persone in fila fuori dalla chiesa di Mosca dove si sono svolti i funerali del leader dell'opposizione russa Aleksei Navalny gridano "La Russia sarà libera!" mentre sollevano fiori in aria. In migliaia hanno reso omaggio al principale oppositore del presidente Vladimir Putin, sfidando il rischio di essere arrestati, mentre il Cremlino ha messo in guardia contro le proteste "non autorizzate".