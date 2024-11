Zurigo, 14 nov. (askanews) - La FIFA ha svelato il trofeo della Coppa del Mondo per Club che verrà sollevato per la prima volta nel torneo del prossimo anno negli Stati Uniti da domenica 15 giugno a domenica 13 luglio 2025. Il nuovo trofeo, ideato dalla FIFA e realizzato in collaborazione con il gioielliere di lusso Tiffany & Co., sarà consegnato ai vincitori dopo la finale al MetLife Stadium di New York, nel New Jersey.

"E' un simbolo rivoluzionario di un futuro nuovo e luminoso per il calcio di club, ma è anche ispirato al passato. Presenta icone e immagini che catturano importanti riferimenti calcistici, come la data di fondazione della FIFA, i nomi delle 211 associazioni affiliate alla FIFA e persino la posizione del sistema solare nel giorno della partita di apertura della Coppa del Mondo per club FIFA nel giugno 2025", ha spiegato il presidente della Fifa Gianni Infantino.