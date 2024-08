La "Festa de Gràcia", un'esplosione di colori e creatività a Barcellona

Barcellona, 19 ago. (askanews) - Un'esplosione di colori e creatività che ogni anno a metà agosto anima per una settimana il quartiere di Gràcia, a Barcellona, con concerti, musica e giochi della tradizione catalana ma, soprattutto, con decorazioni elaboratissime preparate dai residenti per abbellire le vie in cui vivono: è la "Festa Major de Gràcia", in cui una ventina di strade si sfidano in una competizione gioiosa per la decorazione ("guarniment") più bella. Una tradizione, quella della gara fra le strade, che risale a più di 100 anni fa, e che resta un forte momento di vita comunitaria a cui partecipano gli abitanti di tutte le età, in una metropoli sempre più affollata di turisti ed expat.

Eva, una delle quattro responsabili della decorazione della Plaça Rovira, spiega: "In quest'ultima fase, da luglio, stiamo andando ogni pomeriggio al locale che abbiamo qui vicino, al Carrer (via) de la Providència, e dai primi di agosto ogni giorno siamo in piazza a lavorare della 10 alle 10 di sera o anche più tardi a volte, finché arriva un vigilante a mezzanotte o mezzanotte e mezza". E' un lavoro paziente su molti materiali: carta, plastica riciclata, legno, vetro e metallo. Ma dopo settimane di gioco di squadra nella canicola di luglio e agosto, il risultato nella piazza è davvero stupefacente: una "wedding chapel" sul modello di quelle di Las Vegas, con tanto di campanile e insegne luminose. Con una cascata di glicini di carta, rosa e fucsia, rose e fiori di ogni tipo. E le altre strade e piazze non sono da meno: dalle fantasie ispirate all'Olanda del Carrer de Joan Blanques a quelle sul Far West del Carrer de la Perla. E tante altre...