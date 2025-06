La farina arriva a Gaza grazie alle tribù non affiliate ad Hamas

Milano, 26 giu. (askanews) - Tutti in fila per la farina. I residenti di Gaza ricevono gli aiuti entrati nel territorio palestinese attraverso una coalizione di influenti famiglie di Gaza non affiliate ad Hamas. "Grazie a Dio, gli aiuti sono arrivati e sto aspettando di riceverli per poter dare da mangiare ai miei figli", racconta una donna.

"Siamo felici che le tribù (i Comitati per la Protezione della Famiglia a Gaza) siano riuscite a sorvegliare i convogli di farina, assicurandosi che raggiungessero i magazzini affinché le persone potessero accedervi - aggiunge un'altra residente - Speriamo che questo continui e che più merci possano entrare."

"La Youth Future Rescue Association e il Programma Alimentare Mondiale, in collaborazione con le tribù comitati per la protezione delle famiglie a Gaza , sono riusciti a ottenere della farina, che verrà distribuita alle persone più vulnerabili", spiega Nabil Awad, presidente della Youth Future Rescue Association.

Le organizzazioni per i diritti umani affermano che Gaza e la sua popolazione di oltre due milioni di persone si trovano ad affrontare condizioni di quasi carestia a causa delle restrizioni israeliane, del caos e delle morti quasi quotidiane che ostacolano la distribuzione degli aiuti.