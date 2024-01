La faida familiare fra i figli di Alain Delon arriva in tribunale

Milano, 11 gen. (askanews) - La faida familiare fra i figli di Alain Delon, 88 anni e con problemi di salute, passa dalle pagine di giornale alle aule di giustizia. Il fratello più piccolo, Alain Fabien, 29 anni, ha denunciato per "circonvenzione di incapace" la sorella, Anoucka, 33 anni, in queste immagini sul red carpet di Cannes col padre.

L'accusa di approfittare delle condizioni di debolezza fisica e mentale del padre, di cui Alain dice di essere stato tenuto all'oscuro, era già stata lanciata dalle pagine dei quotidiani francesi anche dal fratellastro Anthony, che ha accusato la donna di voler trasferire il protagonista de "Il Gattopardo" dalla Francia alla Svizzera per evitare di pagare troppe tasse di successione. Una eredità di cui lei si starebbe assicurando una larga parte, secondo i due uomini.

Dal canto suo la figlia ha ribattuto che vuole portare il padre in Svizzera, di cui è cittadino da decenni, per dargli le cure necessarie, precisando: "Non sono la figlia di un portafoglio".

Tutti e tre sostengono di agire solo per proteggere il padre. Si stima che l'eredità di Delon valga milioni: all'asta a giugno 2023 ha venduto circa 80 opere d'arte per oltre otto milioni di euro.