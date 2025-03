La delegazione ucraina resta a Riad per nuove consultazioni

Riad, 24 mar. (askanews) - La delegazione ucraina è rimasta in Arabia Saudita per ulteriori consultazioni in attesa dell'esito dell'incontro tra funzionari statunitensi e russi nell'ambito delle negoziazioni per trovare una soluzione per fermare la guerra in Ucraina scatenata dalla Russia.

Nella giornata di domenica la delegazione di Kiev ha incontrato quella statunitense a Riad a poche ore dal terribile attacco di droni russi contro Kiev, dove sono morte cinque persone, tra cui una bambina di cinque anni. Un evento sul quale si è soffermato Volodomyr Zelensky in un video diffuso sui suoi canali social per ribadire quanto ancora Putin non voglia la tregua.

Poi il presidente ucraino ha sottolineato che i colloqui a Riad sono stati "piuttosto utili" e il lavoro delle due delegazioni continuerà "in modo pienamente costruttivo", ma "Putin deve essere spinto a impartire un vero ordine che possa fermare gli attacchi".

C'è attesa ora per l'esito degli incontri tra la delegazione statunitense e quella russa. Nell'agenda dei colloqui una possibile ripresa dell'iniziativa relativa alla sicurezza della navigazione nel Mar Nero.

Alla vigilia degli incontri a Riad l'inviato speciale della Casa bianca Steve Witkoff, aveva dichiarato di aspettarsi "veri progressi" in Arabia Saudita sul Mar Nero, con un cessate il fuoco, per dirigersi naturalmente "da lì verso un cessate il fuoco totale dei combattimenti".