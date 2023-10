"La comunità che cura", le eccellenze per la cronicità

Roma, 20 ott. (askanews) - Cambiare il servizio sanitario italiano ripartendo dalle eccellenti esperienze territoriali sì può. È la filosofia alla base del forum istituzionale ospitato dal Ministero della Salute, che ha messo al centro il nuovo progetto: "La comunità che cura", un volume nel quale sono raccolte alcune delle più significative pratiche del SSN a livello regionale. Un lavoro intenso che evidenzia quali innovazioni si stanno attuando a livello locale per migliorare la presa in carico del paziente cronico. Come ha sottolineato l'autrice del libro, la dott. Maria Rosaria Natale, CEO di Your Business Partner:

"Racconto di esperienze reali, con dati oggettivi. Sono percorsi che rendono migliore la vita del paziente, la qualità critica e riescono anche a diminuirei il costo. La dimensione territoriale della singola ASL non riesce ad avere un impatto significativo sulla dimensione regionale, che a sua volta non riesce ad avere impatto sulla dimensione nazionale".

Un lavoro di ricerca, realizzato col contributo di Galapagos (azienda attiva nel settore delle biotecnologie) che ha portato all'identificazione di otto principali sfide per il sistema salute, che interessano tutto il territorio italiano e che stanno trovando già risposta nelle realtà locali prese in esame. Abbiamo parlato con Alberto Avaltroni, VP Country Head, Galapagos:

"Galapagos con questo libro si è messa in una posizione d'ascolto. Piu di quaranta operatori sanitari a livello manageriale e strategico hanno esposto le loro idee e il loro approccio sulla presa in carico del paziente cronico. Sono emerse tantissime eccellenze e buone idee. Galapagos ha nella propria missione il trattamento delle terapie croniche, era nostro interesse primario conoscere la realtà del sistema sanitario nazionale, e devo dire che abbiamo trovato molte eccellenze".

Un viaggio per l'Italia con un unico obiettivo comune: disegnare percorsi di cura efficaci dal punto di vista clinico, migliorativi della qualità di vita del paziente ed efficienti sul piano dei capitali investiti. Un nuovo modo di concepire la sanità che rispecchia in pieno gli obiettivi e le modalità del progetto "Comunità che Cura".