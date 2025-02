La cerimonia del rilascio degli ostaggi tra musica, palco e folla

Khan Yunis, 15 feb. (askanews) - Si ripete la cerimonia-spettacolo per il rilascio degli ostaggi organizzata da Hamas ma in modo meno confuzionario e conlamato. Un "rituale" studiato a Khan Yunis, in cui i militanti hanno consegnato l'israelo-argentino Yair Horn, l'israelo-americano Sagui Dekel-Chen e l'israelo-russo Sasha Trupanov alla Croce Rossa dopo averli fatti sfilare e parlare sul palco. Decine di combattenti si sono schierati intorno, con il logo del braccio armato del gruppo, le Brigate Ezzedine Al-Qassam, mentre veniva suonata musica nazionalista palestinese e una folla riprendeva la scena con i cellulari.

Il sesto scambio previsto dall'accordo di tregua prevede anche il rilascio di 369 palestinesi. Alla fine della cerimonia un'operatrice della Croce Rossa ha firmato il documento di rilascio dei tre ostaggi israeliani prima di accompagnarli in auto per portarli dall'esercito israeliano.