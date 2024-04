La Bce mantiene fermi i tassi, ma accenna a futuri tagli

Francoforte, 11 apr. (askanews) - La presidente della Banca Centrale Europea Christine Lagarde ha accennato alla possibilità di un abbassamento dei tassi di interesse a giugno, con diverse condizioni da rispettare, dopo aver annunciato che i costi di finanziamento rimarranno fermi ad un livello elevato per il momento. Alla Bce "non ci stiamo impegnando preventivamente su un percorso specifico" per i tassi di interesse, ha puntualizzato Lagarde nella conferenza stampa al termine del Consiglio direttivo.