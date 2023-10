Kroener: "Un incontro tra videogames e finanza"

Milano, 11 ott. (askanews) - In occasione della seconda giornata del Milan Fintech Summit abbiamo parlato con Matthias Kroener, Co-Founder Tradelite Solutions and Mogaland, keeynote speaker:

"La chiave di ciò che abbiamo spiegato oggi è il fatto che noi operiamo esattamente all'intersezione tra i videogiochi da un lato e il mondo della finanza dall'altro. Perché? Perché crediamo che i videogiochi offrano un contesto perfetto per coinvolgere il pubblico quando si tratta di contenuti finanziari. Può essere qualcosa di molto emozionante e carico di divertimento. È un ambiente molto sicuro, in cui non si perdono soldi, ma al contempo si impara molto sulla finanza e sugli asset digitali. Così hai un ottimo incentivo a competere e a dimostrare le tue abilità finanziarie. Quello di cui ho parlato oggi è proprio ciò di cui si occupa Mogaland"