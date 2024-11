Kim: precedenti negoziati (con Trump) falliti per ostilità Usa

Pyongyang, 22 nov. (askanews) - Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha dichiarato che i suoi precedenti tentativi diplomatici con gli Stati uniti hanno solo confermato la politica "ostile e immutabile" di Washington nei confronti di Pyongyang, e ha promesso di intensificare il rafforzamento dell'arsenale nucleare del paese. Lo ha detto in occasione del discorso alla cerimonia di apertura dell'expo di armamenti denominata "Sviluppo della Difesa Nazionale-2024" a Pyongyang.

Pur non citandolo apertamente, potrebbe trattarsi del primo riferimento diretto di Kim Jong Un alla rielezione di Donald Trump alla Casa bianca, con il quale si è incontrato tre volte in un tentativo di regolare la questione nucleare, che poi non ha portato alcun esito.

Intanto secondo un consigliere di sicurezza nazionale sudcoreano la Russia avrebbe fornito a Kim Jong Un missili anti-aerei in cambio del dispiegamento di truppe nordcoreane in Russia per combattere contro le forze ucraine.