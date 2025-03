KEY, Soma (Edilclima): progettazione edifici del futuro

Roma, 7 mar. - Per la progettazione dei nuovi edifici, Paola Soma, Amministratore Delegato di Edilclima, sottolinea l'importanza di guardare al futuro con ottimismo. La chiave per affrontare le sfide che il settore dell'edilizia si trova ad affrontare è l'acquisizione di nuove competenze, accompagnata da una maggiore consapevolezza dell'impatto che il lavoro dei progettisti ha sulle persone e sull'ambiente che ci circonda. Questa consapevolezza, tuttavia, non può essere separata dall'innovazione e dalla digitalizzazione, che sono essenziali per sviluppare soluzioni progettuali più sostenibili ed efficienti. È fondamentale che le nuove tecnologie e i processi digitali supportino la creazione di edifici non solo più performanti, ma anche più responsabili nei confronti dell'ambiente e della qualità della vita degli utenti. Lo ha dichiarato Soma in una video-intervista durante la conferenza "Smart Cities Revolution: digitalizzazione e tecnologie per l'edificio intelligente e urbano", organizzato dal Green Building Council Italia (GBC) nell'ambito della seconda giornata di KEY - The Energy Transition Expo di Rimini.