Kérastase, la linea Première per trattamento profondo del capello

Milano, 1 feb. - Un trattamento più profondo, più duraturo e più mirato per i nostri capelli. Kérastase si rifà il look e lancia la nuova linea Première, una gamma di prodotti innovativi pronti a rivoluzionare il settore. E alla base, ovviamente, la ricerca scientifica. Nuovi studi infatti hanno dimostrato che il calcio presente nell'acqua riesce ad amplificare gli effetti dei danni sui capelli. E quindi Kérastase è partita da lì per sviluppare la contromossa:

Silvia Guerinoni, General Manager Kérastase e Shu Uemura Italia, ha dichiarato: "Con il lancio di Première, ci siamo dedicati ad uno dei problemi più diffusi, ovvero i capelli indeboliti e danneggiati. Tutto nasce da una scoperta scientifica senza precedenti che dimostra come il calcio, che è presente nell'acqua che utilizziamo tutti i giorni, amplifichi i danni per i nostri capelli. La formulazione a base di acido citrico e glicina consente una rivoluzionaria doppia azione: decalcifica e ripara i legami di cheratina spezzati ripristinando il 99% della forza originaria del capello".

Un impegno scientifico e di studio, ma anche di ambizione e di visione. Perché Kérastase non è soltanto trattamento del capello, ma anche attenzione alla donna e al suo sviluppo. Al suo star bene e al suo sentirsi bene con il proprio corpo. Un occhio particolare poi alla Generazione Z, con la star mondiale Sydney Sweeney individuata come Global Brand Ambassador.

Federica Scolaro, Responsabile Marketing Kérastase Italia, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "La nostra nuova linea Premiere è dedicata a tutte le tipologie di capelli, in particolar modo quelli danneggiati. Chi conosce i nostri prodotti, sa che non ci prendiamo solo cura dei capelli delle nostre consumatrici, siamo al fianco delle donne a 360 in una costante missione di empowerment femminile".

I capelli come portale d'accesso a una forza più grande, quel potere innato, interiore, da liberare con forza, che ogni donna ha dentro di sé. E che con Kérastase può splendere al massimo, giorno dopo giorno.