Kate Middleton sta meglio: "Il cancro è in remissione"

Londra, 14 gen. (askanews) - Il cancro di Kate Middleton è in remissione. Lo ha comunicato la stessa Principessa del Galles attraverso i canali social della famiglia reale con un post pubblicato insieme con una foto della sua visita al Royal Marsden Hospital, dove è in cura.

Dopo aver ringraziato per le cure e i consigli i medici e tutti quelli che sono stati vicini a lei e William, la principessa ha scritto "È un sollievo essere in remissione e rimanere concentrata sulla guarigione. Come chiunque abbia avuto a che fare con una diagnosi di cancro sa, serve tempo per adeguarsi a una nuova normalità. Sono comunque impaziente per l'anno che abbiamo davanti. C'è così tanto per guardare avanti".