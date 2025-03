Kader Abdolah: solo la letteratura può raccontare la verità

Pordenone, 18 mar. (askanews) - Kader Abdolah, scrittore iraniano-olandese molto amato a livello internazionale, è il protagonista dell'edizione 2025 di Dedica Festival a Pordenone, evento letterario che ogni anno si concentra su un solo autore. Tra i diversi appuntamenti in programma anche la presentazione della nuova edizione italiana del romanzo di Abdolah "Il Messaggero - Vita di Muhammad il Profeta", pubblicato da Iperborea.

"Le persone giuste per raccontare davvero una storia - ha detto Kader Abdolah ad askanews - sono gli scrittori, perché grazie all'uso della finzione possono mettere insieme tutti gli elementi e mostrare come le cose erano davvero. Come scrittore io posso dire che Muhammad era un uomo, era un poeta era un sognatore. Amava le donne, amava mangiare, amava bere: in questo senso posso dire che io ho scritto il mio libro secondo le leggi della letteratura".

Nei romanzi di Abdolah, che scrive in neerlandese e viene da una storia di esilio che lo ha visto perseguitato in Iran sia dal regime dello Scià sia da quello degli ayatollah, le storie tendono a farsi vive, tramite la lingua ovviamente, ma anche tramite la convinzione che solo la letteratura possa portarci a conoscere una verità più profonda. E i libri sono, prima di tutto, libri.

"Io credo che i libri più belli e importanti che gli esseri umani abbiano mai scritto - ha aggiunto - siano tre: la Torah, la Bibbia e il Corano, perché, come scrittore, io vedo in essi pura fiction, la migliore che sia mai stata prodotta. Perché è stata scritta da dei veri maestri e io come scrittore li amo, li amo proprio per la loro letteratura".

Parole che, se collocate in un contesto politico-religioso, potrebbero incendiare il mondo. Ma ascoltandole da Kader Abdolah si sente la forza meravigliosa di questo pensiero, la sua totale devozione alla letteratura come forma dell'umano, come arte degli uomini che sanno, attraverso le parole, arrivare dove non si sarebbe pensato.

Forse il vero miracolo è proprio questo: la potenza senza fine della scrittura.