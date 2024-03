Just Transition, Uricchio: grande opportunità, vincono tutti

Roma, 26 mar. (askanews) - "Transizione giusta è una grande opportunità perchè vincono tutti. Le risorse sono state stanziate, per Taranto ci sono 795 milioni. Una opportunità da cogliere per innovare e per creare un nuovo modello di sviluppo, di economia verde più sostenibile dove come detto vincono tutti".

Così Vito Felice Uricchio, nuovo Commissario Straordinario per le bonifiche per la città di Taranto, in occasione dell'evento promosso dall'Ufficio del Parlamento europeo in Italia, in collaborazione con Ferrara Expo e RemTech Expo - Hub Tecnologico Ambientale, sulla giusta transizione ecologica ed energetica per l'UE e per l'Italia attraverso l'analisi di temi come la mobilità sostenibile e l'economia circolare.