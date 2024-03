Just Transition, Paparella (RemTech): innovazione e occupazione

Roma, 26 mar. (askanews) - "L'Europa ci stimola verso una transizione giusta e verso una società che impatti sempre meno dal punto di vista ambientale. Stimoli che riguardano soprattutto innovazione e occupazione. Come abbiamo detto al ministro, parliamo di rigenerazione dei territori, di gestione delle risorse naturali, del riutilizzo di materiali e della produzione di energia da fonti rinnovabili. Così come della mobilità sostenibile".

Lo ha detto Silvia Paparella, direttrice generale di RemTech Expo Silvia Paparella, in occasione del convegno promosso insieme all'Ufficio del Parlamento europeo in Italia sulla Just Transition.