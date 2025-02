Monaco, 13 feb. (askanews) - Il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance e sua moglie Usha Vance hanno visitato il sito dell'ex campo di concentramento di Dachau in Germania. "È molto importante che coloro tra noi che sono abbastanza fortunati da essere ancora vivi possano camminare, scoprire cosa è successo qui e impegnarsi per impedire che accada di nuovo", ha affermato Vance, giunto in Germania per la conferenza sulla sicurezza di Monaco