Jago svela a NY con Whoopi Goldberg la sua nuova scultura "Look Down"

Roma, 18 lug. (askanews) - L'artista italiano Jago, l'icona Whoopi Goldberg e alcuni membri delle istituzioni locali hanno svelato mercoledì 17 luglio la nuova scultura in marmo "Look Down" a Thomas Paine Park a New York. La grande scultura in marmo di un bambino addormentato è stata ispirata dalla visita dell'artista a New York nel 2018, quando Jago è stato attratto dai senzatetto che dormivano per strada.

Jago si è reso conto di come sia purtroppo frequente diventare insensibili alla loro vista, e passare accanto a loro senza più accorgersene. Questa consapevolezza lo ha colpito profondamente, facendolo riflettere sul fatto che ogni senzatetto è stato un bambino, con una madre e un punto di partenza nella vita. L'opera, che resterà nel Thomas Paine Park fino a ottobre, è dunque un toccante invito al "guardare in basso", a riflettere sui problemi della povertà e della discriminazione attraverso un nuovo punto di vista.

"Quando ho creato questa scultura avevo un'idea precisa: raccontare la storia di chi non ha un tetto sulla testa. Dopo averla esposta a Napoli nell'abbraccio di Piazza Plebiscito, negli Emirati Arabi Uniti nel deserto di Fujairah, a Roma davanti al Colosseo e a Palermo a Palazzo Reale, ho capito che il senso dell'opera è quello che il contesto, le persone e il periodo storico le attribuiscono. Oggi questo bambino, che dovrebbe essere un simbolo della più bella umanità, è un'immagine dell'insensata barbarie di pochi verso i molti che rende i bambini di tutto il mondo vittime sacrificali, numeri, bilanci, a cui si può togliere tutto, la casa, la vita", ha spiegato l'artista italiano, nato a Frosinone nel 1987.