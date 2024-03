Italy Hip Hop Dance Championship: a Roma qualificazioni italiane

Roma, 27 mar. (askanews) - Sabato 30 Marzo, a partire dalle ore 10.00, le migliori Crews italiane di Hip Hop e Street Dance si affronteranno sul palco del Teatro Italia di Roma nell'Italy Hip Hop Dance Championship, la qualificazione italiana utile per conquistare un posto alla finale del World Hip Hop Dance Championship, il campionato mondiale di Hip Hop e Street Dance in programma a Phoenix (Arizona) dal 3 al 10 Agosto 2024. Sei le categorie in gara, di cui tre composte da 5 a 9 ballerini: Junior (dai 7 ai 12 anni), Varsity (dai 13 ai 17 anni), Adult (over 18). Inoltre, le Mini Crew composte da 3 ballerini, le Junior Varsity Mega Crew e le Mega Crew composte da 10 a 40 ballerini.

Le Crews si esibiranno davanti ad una giuria internazionale composta da giudici certificati ed affermati provenienti da tutta Europa, guidati dalla Direttrice Tecnica di Hip Hop International Italy e giudice mondiale Meg Vasselli. Tra loro, Andreas Mainz (Germania), Matthew Harding (UK), Adrienn Rez (Ungheria), Seuline (Francia), Vitor Kpez (Portogallo) e Miss Funk (Italia). A partire dalle ore 20.00, i team che supereranno la fase preliminare pomeridiana si esibiranno in una serata di grande spettacolo condotta dalla MC e DJ Kristine, affiancata dal noto DJ portoghese Gui Mees. I vincitori rappresenteranno l'Italia nella finale di Phoenix e si sfideranno con le Crews provenienti da oltre 50 paesi di tutto il mondo. Hip Hop International Italy è diretto dal regista e coreografo Sergio Iapino che, insieme a Meg Vasselli, Giordano Di Pietro e Michela Roncarà di Urban Code, ha plasmato un'occasione imperdibile per tutti gli appassionati di danza Hip Hop.

"Italy Hip Hop Dance Championship - spiega Meg Vasselli - è la selezione italiana per il campionato del mondo di hip hop che si svolgerà a Phoenix negli Stati Uniti dal 3 al 10 agosto. È un'opportunità senza pari per mettere in mostra il talento italiano sulla scena internazionale e le crew che si qualificheranno alla selezione italiana, che si terrà sabato 30 marzo al Teatro Italia di Roma, avranno l'opportunità di rappresentare il nostro paese al campionato mondiale. E devo dire che a livello mondiale le nostre crew e si distinguono per il loro valore. L'hip hop e la street dance hanno radici profonde in Italia, dove abbiamo una community appassionata ed estremamente vasta. E il livello di talento tra i ballerini e le crew è eccezionale, spesso si fa notare anche a livello internazionale. Io e Sergio Iapino amiamo l'Hip hop e questo ci spinge a perseguire con determinazione l'organizzazione dell'Italy Hip hop Dance Championship. Il nostro obiettivo è di creare non solo un evento, ma un'opportunità straordinaria per i giovani ballerini italiani di esprimere il loro talento e di far sentire la loro voce sulla scena internazionale. Abbiamo il desiderio profondo di promuovere la crescita e lo sviluppo della street dance italiana e di aprire le porte a nuove opportunità e successi internazionali per i nostri ballerini".