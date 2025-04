Italia sempre più cashless, +23,2% pagamenti digitali in un anno

Milano, 15 apr. (askanews) - In Italia cresce l'abitudine di pagare con carta o smartphone anche per spese minime. Secondo l'Osservatorio Europa Cashless di SumUp, tra il 2023 e il 2024 le transazioni digitali in Italia sono aumentate del +23,2%, più di Germania, Francia e Regno Unito. In calo anche il dello valore scontrino medio: -7,6%, un altro segnale che il pagamento con carta è ormai una scelta quotidiana. L'incremento maggiore si è registrato nei bar, ristoranti, caffè e servizi beauty.

Davide Genovesi, Sales Team Lead di SumUp, presenta Kiosk e Bookings, le nuove soluzioni ideate per semplificare il lavoro dei piccoli esercenti: "Il mondo della ristorazione - ha detto ad askanews - è in continua evoluzione, soprattutto nel mondo dei fast food, come hamburgherie, pizzerie. Ma anche il settore degli eventi. Come potete immaginare, centinaia di persone vogliono mangiare tutti in contemporanea e questo fa sì che si creino lunghe file e tempi d'attesa per il consumatore. SumUp ha creato il Kiosk, questo prodotto che aiuta l'esercente a ridurre i tempi d'attesa per i propri clienti. Infatti il cliente ordina in autonomia, paga in autonomia, senza dover passare dalla cassa.

Kiosk, già attivo in altri Paesi europei, ha registrato una riduzione delle code del 50% e un aumento degli ordini del 25%. Come Bookings semplifica appuntamenti e incassi per professionisti e attività locali. "SumUp Kiosk e SumUp Bookings - ha aggiunto Genovesi - sono gli ultimi tasselli che si vanno ad aggiungere a tutto l'ecosistema dei prodotti che SumUp offre ai propri commercianti. SumUp aiuta i piccoli commercianti a digitalizzarsi. Infatti per questo offriamo oltre a questi nuovi prodotti metodi di pagamento, cassa, conto bancario, insomma tutti i prodotti che aiutano il commerciante, il merchant, a digitalizzarsi".

Bookings semplifica la gestione degli appuntamenti e la riscossione dei pagamenti per gli esercenti SumUp. Nasce per rispondere alla richiesta, sempre più frequente - soprattutto da parte degli esercenti del mondo beauty, come i parrucchieri - di un sistema di prenotazione gratuito. Il sistema accorcia i tempi tra la ricerca di un servizio in rete e la prenotazione: in questo modo le aziende possono registrare un aumento significativo dei tassi di conversione.