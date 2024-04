Italia-Bulgaria, Mattarella-Radev visitano base militare Novo Selo

Sofia, 18 apr. (askanews) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e il presidente della Repubblica di Bulgaria, Rumen Radev, hanno visitato la base militare di Novo Selo dove è dislocato il contingente italiano del Multinational Battlegroup Bulgaria.

"È una missione importante, per i nostri rapporti di amicizia intensa e di ampia collaborazione con la Bulgaria - ha detto Mattarella ai soldati italiani - siamo sul fronte orientale dell'alleanza atlantica che è posto in tensione dalla inammissibile aggressione della Russia all'Ucraina, perciò questa missione ha un compito di deterrenza, per prevenire ed evitare che vi siano incidenti. Lo scopo è la pace nella sicurezza, perciò è particolarmente rilevante".