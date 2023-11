Roma, 22 nov. (askanews) - Per quanto riguarda la collaborazione tra Ita Airways e Lufthansa "è buona, hanno partecipato entrambe a Business Forum e auspichiamo un trattamento veloce, giusto ed equo a Bruxelles", ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz in conferenza stampa congiunta con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni parlando della partnership industriale tra i due vettori e l'ingresso del gruppo Lufthansa in ITA Airways.