Israele offre una ricompensa da 5 mln di dollari ad ostaggio

Milano, 19 nov. (askanews) - Il governo israeliano offre una ricompensa da 5 milioni di dollari per chiunque aiuti a liberare uno degli ostaggi nelle mani di Hamas dal 7 ottobre. Lo ha annunciato il premier Benjamin Netanyahu: "Voglio dire a coloro che cercano di uscire da questo labirinto: chiunque aiuti a restituire un ostaggio troverà una via d'uscita sicura per sé e per le proprie famiglie - ha detto - Offriamo anche una ricompensa di cinque milioni di dollari per ogni ostaggio. Scegliete, la decisione è vostra, ma il risultato sarà lo stesso. Riporteremo tutti a casa".