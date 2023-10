Israele, Macron: "Massiccia operazione di terra sarebbe grave errore"

Roma, 25 ott. (askanews) - Israele ha il diritto di difendersi ma "una massiccia operazione di terra" a Gaza sarebbe "un grave errore": lo ha affermato il presidente francese Emmanuel Macron - poco prima di ripartire dal Cairo, dove ha incontrato il presidente egiziano al-Sisi - sostenendo che metterebbe "in pericolo la vita delle popolazioni civili" senza proteggere nel lungo termine Israele.

"La Francia riconosce il diritto di Israele a difendersi e a proteggere la sua popolazione, ma lo riconosce nel quadro del rispetto delle popolazioni civili e dunque intervenire via terra, se fosse interamente mirato contro i gruppi terroristici sarebbe una scelta che Israele ha a disposizione e che corrisponde alla definizione di cui parlo. Ma se si trattasse di una massiccia operazione che mette a rischio la popolazione civile cedo che sarebbe un errore", ha detto Macron.

"Ed è un errore anche per Israele, perché non sarebbe in grado di proteggere nel lungo termine Israele e perché non è compatibile con il rispetto delle popolazioni civili, del diritto internazionale e umanitario e delle stesse regole di guerra".