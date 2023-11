Milano, 17 nov. (askanews) - Parenti e amici e tanitissimi altri sostenitori della causa per chiedere il rilascio degli ostaggi in mano ad Hamas nella Striscia di Gaza dal 7 ottobre. Tutti insieme hanno marciato dalla città di Abu Ghosh verso Gerusalemme sollevando cartelli e foto degli ostaggi durante una manifestazione per che chiedere il loro rilascio.