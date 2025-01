Israele-Hamas, sabato altro scambio di prigionieri, liberi tre ostaggi

Tel Aviv, 31 gen. (askanews) - Tre ostaggi israeliani saranno liberati sabato 1 febbraio nel quarto scambio di prigionieri fra Israele e Hamas nel quadro della tregua per la Striscia di Gaza; in cambio, Israele libererà 90 palestinesi detenuti nelle sue carceri.

Dal 19 gennaio, giorno d'inizio della tregua, sono stati liberati 15 ostaggi che diventeranno 18 sabato, sui 33 in totale previsti dagli accordi. I tre israeliani sono Keith Siegel, che ha anche la cittadinanza degli Stati Uniti, Ofer Calderon che è anche cittadino francese ed era stato preso in ostaggio nella strage del 7 ottobre con le due figlie, già liberate all'inizio della guerra, e Yarden Bibas, preso in ostaggio con la moglie e i due figlioletti, uno di appena nove mesi; di loro non ci sono tracce da allora e le autorità israeliane sembrano pensare che non siano più in vita.