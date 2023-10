Israele: Hamas ha trasformato gli ospedali nei suoi centri di comando

Tel Aviv, 27 ott. (askanews) - Hamas starebbe utilizzando gli ospedali di Gaza come basi, usando i civili e i pazienti come scudi umani. L'accusa arriva dall'esercito israeliano, il cui portavoce Daniel Hagari ha riferito alla stampa l'esito dell'analisi dell'intrelligence in possesso dell'IDF (Israeli Defence Force). "Hamas ha trasformato gli ospedali in centri di comando contrllo e rifugi er i terroristi e comandanti di Hamas. Inoltre, posso confermare che sulla base dell'intelligence che abbiamo, c'è carburante negli ospedali di Gaza. Ripeto, negli ospedali di Gaza c'è carburante, e Hamas lo sta usando per la sua infrastruttura terroristica".

"Abbiamo prove concrete - ha aggiunto - del fatto che centinaia di terroristi si sono riversati nell'ospedale (di Shifa) per nascondersi dopo il massacro del 7 ottobre. Hagari ha mostrato un'illustrazione che ricostruisce gli ambienti dell'ospedale di Shifa, il più grande di Gaza, e le sue strutture sotterranee, precisando che non è il materiale originale di cui l'IDF è in possesso, che non può essere diffuso perché coperto da segreto militare. Il portavoce ha aggiunto che questa sarebbe la situazione non solo a Shifa ma in numerosi altri ospedali di Gaza. "Utilizzando questi ospedali Hamas non solo mette in pericolo le vite degli israeliani, civili, ma sfrutta i civili innocenti di Gazacome scudi umani. Shifa non è il solo ospedale (che usano), è uno dei tanti".