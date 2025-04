Israele, due minuti di silenzio per Giorno della Memoria della Shoah

Tel Aviv, 24 apr. (askanews) - Israele si è fermato per due minuti, le sirene hanno suonato in tutta la nazione in omaggio ai sei milioni di ebrei assassinati dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Per celebrare il Giorno della Memoria dell'Olocausto a Tel Aviv, autisti e manifestanti che tenevano in mano i ritratti degli ostaggi di Hamas sono rimasti immobili per due minuti.

Le cerimonie ufficiali sono iniziate mercoledì sera con un evento di Stato allo Yad Vashem, il memoriale della Shoah a Gerusalemme, alla presenza del Presidente Isaac Herzog, del Primo Ministro Benjamin Netanyahu e di altri alti funzionari.

La commemorazione, che si tiene ogni anno ad aprile o maggio secondo il calendario ebraico, è separata dal Giorno della Memoria Internazionale dell'Olocausto, che si celebra il 27 gennaio.