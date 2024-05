Milano, 27 mag. (askanews) - Il portavoce del governo israeliano Avi Hyman ha dichiarato che Israele "sta esaminando" quanto accaduto a Rafah, dopo la strage di civili in un campo profughi in seguito a un attacco israeliano per colpire due leader di Hamas. "Qualsiasi perdita di vite umane, di vite civili, è grave ed è terribile". L'agenzia di protezione civile di Gaza ha detto che il bilancio delle vittime è salito a 45.