Iraq, Rutelli: Italia porta luce dove ci sono odio e distruzione

Bassora, 6 feb. (Askanews) - "Dove ci sono odio, distruzioni, guerre l'Italia sa portare un raggio di luce e di speranza, con la cultura, con i restauratori, i tecnici, i tecnologi, gli archeologi che hanno in Iraq ricostruito ciò che il terrorismo aveva distrutto, il Toro di Nimrud, un simbolo di 3.000 anni fa che appartiene a tutta l'umanità. Qui l'Italia sa farsi valere, amare, rispettare con la sua cultura, con le sue professionalità, con la sua passione di volontariato per il bene comune". Lo ha detto Francesco Rutelli, presidente dell'Associazione Incontro di Civiltà, commentando la restituzione al Museo di Bassora del Toro di Nimrud, gioiello dell'arte assira distrutto dalla furia iconoclasta dell'Isis-Daesh nel 2015 che l'Italia ha donato all'Iraq in riproduzione.